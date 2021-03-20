台61線西濱快速道路台中清水段，今天下午2時許發生嚴重火燒車事故，造成兩死一重傷，轎車裡是根姓伯姪孫3人同車，從苗栗前往台中梧棲探病，回程遭遇追撞火燒車，17歲姪女與2歲侄孫男燒死車內；據悉，17歲死者姊夫，上個月才在苗栗因酒駕，與1歲兒子一起離開，沒想到一個月後，竟遇上火燒車意外，與2歲姪子因此身亡。

苗栗縣三灣鄉苗124乙線發生死亡車禍，造成許姓青年父子雙亡。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

2月24日下午，苗栗三灣這起車禍，當時車主及兒子喪命，同車的車主妻子根女受傷，目前在台中住院治療。根女的大伯父今日開車載根女的妹妹及根女的小兒子到台中探病，回程遭遇火燒車，根女妹妹及根女小兒子燒死車內。

受傷嚴重的根女伯父，當時受訪時曾表示，27歲的許姓侄女婿是來自屏東的排灣族，從國中開始離家自力更生，一度曾在彰化一家瀝青廠工作，3年前，侄女婿由網路交友平台上結識侄女，兩人開始交往，侄女婿才轉往老闆開設在三灣的另一家瀝青廠上班，夫妻倆共生下2個兒子，大兒子目前還不到2歲。

至於許姓死者妻子根女的父母親，平日則在南庄當地打零工維生，領有低收入戶證明，目前與2個女兒、2個孫子以及女婿同住在租來的鐵皮屋，根女全家都有福利保險，根女住院全部費用雖然都由福保支付，但有部分費用仍需自付。

(中時新聞網)