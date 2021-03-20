林口工一市地重畫案 侯友宜視察力拚明年完工（戴上容攝）

林口工一市地重畫2019年開始動工，開挖後卻發現地下全是廢棄物，甚至有地主惡意延遲清運，新北聯合各局處開罰，並祭出「不清除就排除重畫」，地主終於自行清運，新北市長侯友宜20日前往視察表示，工一市地重畫預計明年完工並進行土地交接。

工務局長詹榮鋒表示，「林口工一市地重畫區」占地108公頃是林口5處工業區唯一未開發完成的，早年因土地產權複雜、周邊道路狹小，大部分區域無人管理，導致土地遭棄置大量廢棄物。

其中，工一中有一處廠房被堆置大量廢棄物，地主主張廢棄物是楊姓承租人所為，提告後拒絕清運；新北市府地政、工務、環保局決議，若地主不清運就排除重劃，地主於今年初終將清運計畫送至環保局，預計6月清運完畢。

侯友宜20日前往視察被堆置大量事業廢棄物廠房，及滯洪池工程進度表示，林口區緊鄰高速公路、機場捷運、台北商港的便利區位，加上國道1號林口交流道及市道105等聯外交通優化，可望成為新北產業布局重鎮。

侯友宜說，林口工一開工後不斷在地底發現廢棄物，因此訂定廢棄處理流程，並要求義務人在限期清理，針對延遲清運廢棄物影響工期的業者絕不手軟，已有近8成業者願意自行清理，估計可節省6億元公帑。

地政局表示，林口工一市地重畫工程預計明年下旬完工，明4月舉辦土地分配草案說明會，明年6月至後年2月分配結果公告至權利變更登記，預計明年底後年初就能土地交接。

市議員蔡淑君說，林口工一完工後產業進駐，包含大貨車、員工車輛會非常多，附近交通若沒配套措施，會帶給當地極大考驗。

工務局表示，林口工一重畫區道路下方設置共同管道，降低維修頻率及成本，重畫區提供產業用地需求設置滯洪池、道路與占地22％的公園綠地，未來將運用智慧化管理工程，管理地下管線。另外，將拓寬文化北路二段至40米，方便日後大型重車進入，第1階段預計今年8月完成、10月增設分隔島。

(中時 )