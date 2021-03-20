福原愛爆不倫發聲明致歉 江宏傑姊被指「妖怪大姑」IG早有端倪？

日本桌球天后福原愛被日媒直擊不管仍在台灣的媽媽與小孩，與早稻田學弟約會兼過夜，不倫戀緋聞震驚中日台三地。正當外界正猜測福原愛何時回台之時，今(20日)她的媽媽卻突然坐著輪椅於下午2點半現身松山機場，準備搭機返日，而江宏傑亦全家人出動，為丈母娘送行。曾被日媒封為「妖怪大姑」的江宏傑姊姊江恆亘，更是自弟弟婚變風波以來首度現身，當然一時間也成為媒體瘋狂追問的焦點。

江恆亘（Liga）是江宏傑的親姊姊，在江宏傑和福原愛結婚後，她也因為凍齡的外貌，不時出現在兩人的社群平台，因而受到媒體關注，甚至一度宣布出道進軍演藝圈。但江恆亘在弟弟鬧出婚變爭議後，昔日被爆個性難搞的相關報導又被起底，甚至傳出當年江宏傑要介紹福原愛給姊姊前，曾提醒福原愛「她說的話絕對不能說NO！」，讓江恆亘背負著「妖怪大姑」的批評。

江宏傑全家出動送福原愛母親到機場。(盧禕祺攝)

江恆亘今日為了送福原愛母親到機場，難得現身，一時間成為媒體追問焦點，據ETtoday報導，江恆亘在抱著姪子離開機場時，神情有些慌張，被問到有想幫自己澄清嗎？她僅說：「謝謝關心，謝謝你們，辛苦了。」態度相當低調。

江恆亘與家人在機場互動中，更不難看出她平時與福原愛母親、小孩關係不錯，不僅會幫忙親家母收輪椅四處打點，福原愛女兒也十分依賴這個姑姑，上廁所第一時間就只想著要找姑姑大喊：「我要找姑姑，我要尿尿」，江恆亘立刻帶著姪女去廁所，溫柔又有耐心的舉止，與日媒爆料的難搞行徑有不少落差。

(中時新聞網)