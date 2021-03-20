高雄潘姓男子在去年元旦騎乘機車行經苓雅區武智街30巷，欲右轉三多一路時，與直行的葉姓女騎士發生擦撞，並遭指控車禍後，聽聞葉女要報警，潘男竟然隨即騎車逃離現場，但法官認為葉女的說詞與事實有所出入，難認潘男犯肇事逃逸罪，高雄地院判潘男無罪，可上訴。

判決指出，2020年1月1日中午12時許，葉女騎機車直行在三多一路上，閃避不及與從武智街30巷右轉三多一路的潘男發生擦撞，導致葉男倒地不起，且引發腦震盪、左側顏面骨骨折、左膝擦挫傷，雖然潘男下車協助葉男將倒地的機車立起，但在聽聞葉女要報警後，竟騎車逃逸，未對受傷的葉女實施救護措施，也未等候員警到場處理。

高雄地院審理時，潘男坦承當時騎機車行經葉女敘述的事故地段，但他然堅決否認犯罪，指稱他當時從巷子出來沒有看到人，隨後聽到後方發出車禍的聲響，他才停下來，發現葉女的車頭撞到他的車尾，在聽聞葉男要報警，他當下覺得葉女要誣賴他，才快速離開現場。

潘男堅稱，他從巷子右轉後，騎在靠右側路邊騎了10、20公尺都沒看到人，並且時速僅20公里以內，忽然聽到巨響而停車，發現葉女及車輛倒在路邊，認為是葉女滑過來撞到他，雙方並沒有發生擦撞。

但葉女指出，當時自己車速約40至50公里，發現潘男時雙方僅相距約2公尺，雙方是在T字路口發生擦撞，潘男的機車龍頭先撞到她機車的右側車身腳踏板，隨後2部機車的後照鏡勾纏在一起往，拖行了約10秒時間，導致她人車倒地受傷。

雖然雙方說詞不一，但高雄地院依據相關事證判斷認為，潘男的機車已經右轉進入三多一路，並慢速行駛相當距離後，葉女的機車才超速行經該路口，疏於注意車前狀況，導致發現潘男機車時，因緊急煞車致失平衡，並輕微追撞潘男車尾，因此這件交通事故潘男並無過失且非故意肇事，難認其犯罪，因此判潘男無罪。

(中時 )