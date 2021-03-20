一旦兩岸有戰事，「國軍能撐多久？」國防部長邱國正日前在立院答詢表示，不要問國軍能維持幾天、能撐多久，而是要問中共能打多少天，「中共打多少天，我們全程奉陪」。對此，資深媒體人王丰表示，歷任國防部長都被問過這個問題，部長們給的答案從「一周到一個月」都有，但邱國正卻忙著打嘴砲，這實在不是靠一張嘴就能打勝仗的。

國民黨立委廖婉汝17日質詢時提到，美軍印太司令戴維森（Philips Davidson）說，中共6年內恐攻台，且指美軍若馳援第一島鏈需要17天，外界評估我有防守7天的能力。邱國正答覆，不論17天，或是7天，國軍的考量「不要說6年，我們是防範下個鐘頭的狀況」，並指要打多久，他就陪多久」，他從軍就把生命交給國家了。

中天新聞畫面。(無色覺醒)

王丰19日上中天節目「無色覺醒」談論此議題，他認為邱國正的說法，只是為了討好上意才這樣說，若不這樣說，民進黨政府立馬就把他換掉了，歷代國防部長從嚴明，再到馮世寬，對於國軍能守多久，從一周到兩周再到一個月的答案都有，這些部長有膽識和勇氣，能誠實回答立委問題，給國人一個答案，但邱國正質詢忙打嘴砲，這實在不是靠一張嘴就能打勝仗的。

若要說國軍能撐多久，王丰認為，《孫子兵法》中「謀攻篇」提到的「上下同欲者勝」，意即兩軍作戰，同心同德，其中團結一致的一方會戰勝一盤散殺的一方，邱國正說全程奉陪，但打仗是會死很多人的，若開打後，打到軍心渙散，邱國正還有能耐全程奉陪？

王丰還說，從1996年台海飛彈危機後，解放軍就加速軍力現代化，但大陸官方從最高領導人未正式表態要武統台灣，幾十年來，都一再強調，台獨是真正的紅線，只有台灣越線搞台獨，改變台海現狀，給了大陸藉機動武的理由，那台海就真的會爆發衝突。

(中時新聞網)