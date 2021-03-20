20-29歲年輕股民持股前20名清單。（翻攝臺灣集中保管結算所臉書）

近來「存股」成為國民理財新觀念，據集保結算所大數據分析，比較10年前和當下20-29歲股民的持股庫存，除了股東人數最多、最老牌的定存股中鋼依然屹立不搖外，10年前年輕股民主要集保庫存以電子股為主，近來則有轉向到穩定配息金融股的趨勢，隨著指數型投資逐漸受到認同，ETF也成為存股族熱門標的。

同時間，證交所也公告了最新2月份定期定額股票和ETF排行榜，台積電、玉山金不意外的位居榜首和第二名，分別有44,929戶和7,829戶，ETF排名前二名，元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)，更是以71,692和53,884戶，超越了台積電的定期定額存股戶數。

證交所110年02月 定期定額交易戶數統計排行月報表。

看過榜單之後，可以知道年輕股民們，已經有了運用定期定額ETF累積資產的觀念，ETF具有分散風險、交易成本低、流動性高等優點，已經廣為人知，不過在此也要提醒，如要定期定額ETF，必須要先有以下認知，才不會有認知落差，造成半途而廢或績效不如原先預期。

第一、要挑選趨勢長期成長的市場和商品。

第二、耐心，因為定期定額初期累積速度相對慢。

第三、必須要使用長期閒置不會急用的資金。

第四、長期成本鈍化，會降低分散風險效果。

此外，也不得不再次提起投資ETF可能遇到的風險，包含了：

第一、折溢價、追蹤誤差，過高的溢價會讓你買進比實際淨值更貴的股價，通常在新成立的ETF特別容易發生。

第二、持股標的無法主動更換，當你買進一檔ETF，就算有你不想要的持股，也只能接受。

第三、獲利了結時點的選擇，雖然是定期定額買進，分散了風險，但賣出時點，也和報酬率息息相關，賣在9千點和賣在萬六，以台股基金而言，績效就可能差了超過70%。

第四、仍可能遇到系統風險。

因此還是要重申投資ETF，必須使用不會臨時需要動用的資金部位。

最後，若要以ETF來當作定期定額的，不妨以：夠大、夠久、夠成長3個口訣，來當作ETF標的選擇的重點，例如：元大台灣50(0050)，2003年成立，規模約1200億元；元大高股息(0056)，2007年成立，規模超過600億元；富邦科技(0052) ，2006年成立，規模近80億元，都是不錯的選項，而新成立的ETF不是不建議，而是不妨等到成立一段時間，績效能夠被有效驗證後，再做選擇。

（本文作者為摩爾投顧 證期雙分析師陳昆仁）

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(中時新聞網)