厄瓜多檢方正調查2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗施打是否涉及裙帶關係之際，厄國政府今天宣布，上任僅19天的衛生部長法爾范（Rodolfo Farfan）請辭。
法新社與路透社報導，警方突襲位於首都基多（Quito）的衛生部和一家醫院後，本月1日上任的法爾范隨即請辭。他在請辭信中強調是因個人因素請辭。法爾范並未受到涉及不法的指控。
法爾范的前任者澤瓦洛斯（Juan Carlos Zevallos ）因涉嫌以權謀私，正接受調查。澤瓦洛斯2月底下台後逃到美國。
澤瓦洛斯坦承他87歲的母親與其他親信，是厄瓜多第一批疫苗施打者。
不久即遭爆出和澤瓦洛斯關係良好的政治人物、學者、記者與體育官員都已經打到疫苗。由於厄瓜多疫苗供給仍短缺，優先接種對象是醫護人員與安養院職員。
截至目前，厄瓜多僅有11.9萬人接種第一劑的輝瑞（Pfizer）疫苗。厄瓜多目前累計30.7萬人確診與1萬6333人病歿。
厄瓜多不是南美洲唯一一個身陷插隊接種醜聞的國家。祕魯與阿根廷也因當地權貴得以優先於脆弱族群打疫苗，民怨沸騰。
(中央社)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。