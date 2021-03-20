厄瓜多檢方正調查2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗施打是否涉及裙帶關係之際，厄國政府今天宣布，上任僅19天的衛生部長法爾范（Rodolfo Farfan）請辭。

法新社與路透社報導，警方突襲位於首都基多（Quito）的衛生部和一家醫院後，本月1日上任的法爾范隨即請辭。他在請辭信中強調是因個人因素請辭。法爾范並未受到涉及不法的指控。

法爾范的前任者澤瓦洛斯（Juan Carlos Zevallos ）因涉嫌以權謀私，正接受調查。澤瓦洛斯2月底下台後逃到美國。

澤瓦洛斯坦承他87歲的母親與其他親信，是厄瓜多第一批疫苗施打者。

不久即遭爆出和澤瓦洛斯關係良好的政治人物、學者、記者與體育官員都已經打到疫苗。由於厄瓜多疫苗供給仍短缺，優先接種對象是醫護人員與安養院職員。

截至目前，厄瓜多僅有11.9萬人接種第一劑的輝瑞（Pfizer）疫苗。厄瓜多目前累計30.7萬人確診與1萬6333人病歿。

厄瓜多不是南美洲唯一一個身陷插隊接種醜聞的國家。祕魯與阿根廷也因當地權貴得以優先於脆弱族群打疫苗，民怨沸騰。

(中央社)