五月天台南演唱會20日開唱，高雄市鳳山區王姓女歌迷20日下午2時到台南參加五月天演唱會，突然想起門票放在家，她向主辦單位出示訂票編號也沒用，心慌之下竟報警，要求警方開立受理報案證明單背書，再拿證明單當門票闖關。

34歲王姓女歌迷20日與男友開心從高雄市到台南參加五月天演唱會，抵達台南時才發現門票放在家中忘記帶出門，她向主辦單位出示訂票編號證明購票，卻仍遭拒，眼看演唱會一時心慌擔心看不到演唱會，竟到派出所報案。

王女持有的門票非遺失，只是忘記帶出門，她轉述主辦單位要求必須持警方報案證明，才願意放行，堅持要「報案」。

首次遇上東西未遺失卻要報警的民眾，警方一度錯愕遲疑拒絕受理，卻擔心不受理會被扣上「警察吃案」大帽，只好以「其他」案類開立受理報案證明單，作為備案，王女才放心離去。

資深警官認為，王女要求證明單等於找警方背書，實際上，警方無法求證她是否忘記帶票，即使備案，只能證明票在家裡，拿證明單當門票，驗票的工作人員未必會放行，依照報案時間點，不如趕回家取票，還來的及進場。

五月天台南首場開唱有2萬多歌迷湧入南區體育場，警方重兵布署疏導體育場周邊交通，仍需分出警力處理歌迷意外需求。

(中時 )