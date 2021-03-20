新北市漁會20日改選各基層漁會漁民小組長、副小組長及會員代表，共計有234人參選會員代表，選出217人；另有100人參選漁民小組長選出83人，另還有副小組長17人，過程平和順利。

新北市農業局指出，區漁會以漁業類別或村、里等行政區為單位畫設漁民小組，各小組成員除相互交流漁業技術，每年也都會出席漁會會員代表大會。

農業局指出，本次應改選漁會有淡水區漁會、金山區漁會、萬里區漁會、瑞芳區漁會、貢寮區漁會5家，會員人數以金山區漁會1萬1110 人最多，淡水區漁會9208次之， 瑞芳區漁會4,351人最少。全市具投票權漁會會員總人數3萬8810人，總投票人數1萬0230人，投票率約26％。

農業局表示，本次選出的基層漁會會員代表，將在4月6日前由各基層漁會擇定日期召開會員代表大會，選舉理事、監事及出席全國漁會會員代表。再於4月15日前召開理事會及監事會，分別由理事、監事當選人互選理事長及常務監事，並由理事會聘任總幹事，完成漁會屆次改選。

(中時 )