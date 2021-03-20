華航最後一趟波音747客機飛過日本富士山，許多旅客到窗邊搶拍。（陳祐誠攝）

楊姓旅客（左）趁著飛機飛到日本富士山上空，向女友求婚成功。（陳祐誠攝）

中華航空4架波音747客機今年將退役，我國籍航空再也見不到747的身影。近400名航空迷今聚集桃園機場，一起歡送「空中女王」最後一趟飛行任務。航班滿載乘客飛往日本，從高空鳥瞰富士山，下午5點多返回台灣完成最後任務，落地那一刻機上響起熱烈掌聲。

華航滿載375名乘客，今天上午11點50分起飛，飛到日本靜岡縣上空，從高空俯瞰富士山後折返，許多乘客擠在窗邊搶拍美景。另有航空迷趁機用機上廣播向女友示愛求婚，「告別747空中女王，希望妳才是我的女王」，女友在眾人歡呼下答應求婚。

朝陽科大飛航系籌備主任盧衍良今也參加華航「后翼起飛」活動，他表示，747過去就是出遠門的代名詞，幾年前長榮747退役，他還沒有特別感覺，現在輪到華航，等於國內再也見不到747身影，哀傷感特別強烈。

盧衍良介紹，747是美國波音公司無心插柳的產品，1960年代，波音本想拿下某軍事標案，卻被競爭對手搶走，公司收入短缺一度陷入困境，後來改變現有機型設計，才出現了波音747，且變成突破性機型。

盧說，747受歡迎的主要原因是性能，在那年代載這麼多人又飛得遠，原本被拆成一段一段的航程，突然間被串起來了，改變了全球經濟結構。如果不是高油價，747到現在還是具有優勢的機型。

(中時 )