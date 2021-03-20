鹿港首波公益換租，進駐摸乳巷黃宅是恬事有限公司，曾靖恬夫妻在法國旅居9年，把老宅結合成複合式藝文展覽空間，20日歡喜開業，為老宅注入新的生命力。（吳敏菁攝）

鹿港首波公益換租，進駐摸乳巷黃宅是恬事有限公司，曾靖恬夫妻在法國旅居9年，把老宅結合成複合式藝文展覽空間，20日歡喜開業，為老宅注入新的生命力。（吳敏菁攝）

進駐長源醫院是小本愛玉豆花行。（彰化縣文化局提供／吳敏菁彰化傳真）

九曲巷金盛巷施宅進駐力野茶陶所。（彰化縣文化局提供／吳敏菁彰化傳真）

老房子是鹿港的靈魂，修繕後怎麼活化更是一大挑戰，彰化縣政府創意地善用空間扶植在地青年創業，與屋主們簽訂5年契約，進駐者以公益換租，20日鹿港中山路長源醫院、摸乳巷黃宅、九曲巷金盛巷施宅，同時開業，端出吸引人的新生活風格，讓鹿港又多了尋寶樂趣。

縣長王惠美表示，鹿港文化底蘊深厚，鹿港本身就是一座開放的露天博物館，感謝原來屋主願意提供場域，讓年輕人作為創業的基地，老屋也得以重生，這次3家老屋開張，點線面串連，吸引人們來鹿港來體驗不一樣的傳統與現代之美；相關局處也將持續盤點閒置空間，希望協助青年降低創業成本的壓力，帶動彰化青年返鄉、留鄉。

進駐摸乳巷黃宅是恬事有限公司，曾靖恬夫妻在法國旅居9年，把老宅結合成複合式藝文展覽空間，端出選品、選書，舉辦藝文、手作活動，提供餐飲輕食，希望打想要的氛圍帶來鹿港和社區結合，一起來發掘日常的恬靜。

進駐長源醫院是小本愛玉豆花行，長源醫院是已故攝影大師許蒼澤老宅，負責人黃柏堯以饒富紀念意味和創新手法，採許倉澤慣用相機做出一比一大模型，裝填愛玉，以友善的方式，吸引遊客、在地居民親近歷史空間，也享用台灣特有甜品。

九曲巷金盛巷施宅的力野茶陶所的陳思穎是在地福興人，希望把陶的元素搬近來，連結附近工藝家，進行做教學和傳承，讓大家來感受老宅的安靜。

文化局長張雀芬表示，老屋公益換租，進駐者提供公益活動，開放一般民眾免費參與，小本愛玉豆花行首檔推出許蒼澤攝影展，還會持續推出相關主題展覽和講座；恬事有限公司提供手作體驗工作坊、年度藝術家靜態展覽、社區同樂晚餐、讀書會，首檔為推廣台灣藝術家戴伶智的插畫個展；力野茶陶所之公益換租內容有北管推廣、講座、工作坊、版畫教學、陶藝課、散步市集等。

(中時 )