苗栗縣首場幼兒滑步車競賽，首日登場賽事是障礙賽，參賽幼童通過球池障礙。（謝明俊攝）。

苗栗縣首場幼兒滑步車競賽，首日登場賽事是障礙賽，參賽幼童爬伏過關。（謝明俊攝）。

幼兒滑步車非常注重安全，目前已有幼兒專用的安全頭盔及護具。（謝明俊攝）

頭份市長羅雪珠20日上午到場觀賽，將研議籌設專用場地。（幼童眼部上馬賽克）。（謝明俊攝）

來自全國300多位幼童由家長陪同參賽，現場快樂無比。（幼童眼部上馬賽克）（謝明俊攝）

在美日等國逐漸風行的幼兒滑步車競賽，5年前傳進國內，苗栗縣第1個滑步車隊，是去年5月由竹科工程師曾婉琪所成立的小象車隊，在苗栗縣政府及頭份市公所贊助下，苗栗縣第1場滑步車大賽，20日上午在頭份市尚順世界旁夜市熱鬧展開，來自各縣市3百多名幼童參賽，現場熱鬧逗趣非凡。

頭份市長羅雪珠雖然不熟悉這項運動，但經初步了解後，認為這項運動非常有益學齡前兒童身心發展，除了由市公所資助部分賽事費用外，20日上午並親自前往比賽現場了解運動內容後，向主辦單位表示將邀集公所同仁會商，積極研議尋找適合的公有空地，來興建適合的活動及比賽場地。

幼兒滑步車外形類似兒童腳踏車，但沒有腳踏板，全靠幼兒兩腿支撐平衡及滑行前進，是供幼童們學習騎腳踏車前的過渡期練習車，適合2歲至6歲間的幼童習玩，可訓練幼童平衡及腿部運動。

滑步車源自於美國，日本目前也已相當普及，國內滑步車引進始於5年前，目前已有台北、新竹、雲林等多個縣市組成滑步車隊，提供家長陪同家中幼童習玩滑步車，美日等國並發展出專門的滑步車競技比賽，提供幼童們更具張力的活動內容，相當受到當地民眾歡迎。

在竹科某科技公司擔任工程師的曾婉琪，家中有一名幼兒，去年1月在友人介紹下，帶著兒子到新竹觀看當地幼兒滑步車隊活動狀況，兒子一玩就會，還樂此不疲，曾婉琪為了陪兒子玩滑步車，招攬更多玩伴陪兒子一起玩，去年5月成立苗栗縣第1個小象滑步車隊，曾婉琪還進一步成立「亞太育成發展協會」，專門舉辦推廣滑步車活動與比賽，讓更多家長知悉這項運動。

曾婉琪說，滑步車隊剛成立時，連她一共只有5個家長，她們找到竹南運動公園的中央廣場作為活動地點，到目前已有30多個會員，成立協會就是希望讓更多苗栗鄉親知道這項運動，讓家中幼兒多一項健康運動。

由於是幼兒運動，所以特別注重安全，目前已生產幼兒專用的安全頭盔、護膝、護肘及護腕等護具，來保護幼兒，曾婉琪指出，國外有滑步車活動及競技的專用場地，為了防止打滑，所以場地以柏油地為佳，場地愈大愈好，可以讓小朋友們有更寬廣的運動空間。

經過多月的籌備，苗栗縣第1場滑步車競賽，20日上午在頭份市尚順廣場旁的夜市空地熱鬧舉行，維期2天的賽程，分為首日的障礙賽及第2天的競速賽，首次比賽，共吸引來自全國3百多名幼童報名參賽，賽事以年齡來分級，家長們陪同前來，親子共同歡樂，參賽幼兒活潑熱情，讓現場充滿歡樂與笑聲。

(中時 )