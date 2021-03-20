屏東縣5個區漁會20日舉行會員代表、小組長選舉，共選出73席漁民小組長及173席會員代表，其中枋寮及恆春兩個區漁會因有現任派及在野派競爭，選情非常激烈，兩地投票率均超過7成，比起全縣平均4成4高出許多。

屏東縣有東港、林邊、琉球、枋寮、恆春5個區漁會，除了枋寮有2人登記總幹事候聘，其他4個區漁會均只有1人登記；另外除了東港現任代理總幹事林漢丑因屆齡退休未登記外，其他4個區漁會現任總幹事皆登記。

枋寮區漁會現任總幹事陳博華及前任總幹事陳男雄均登記總幹事候聘，前後任同場廝殺，可見選情之激烈；恆春區漁會雖然只有現任總幹事王銀清登記，但在野派早已磨刀霍霍準備全力搶攻代表名額，企圖掌握理監事會後派出自己人馬代理總幹事。

兩地緊張選情也反映在投票率上，枋寮投票率77.29％，恆春投票率72.85％，均比全縣平均投票率44.69％高出許多。相較之下，3個無戰事的區漁會投票率都不高，東港24.32％、林邊30.47％、琉球18.54％。

選舉結束後，各區漁會將於3月31日至4月7日召開會員大會，選出理、監事，4月9日至15日召開理監事會，聘任總幹事。目前幾已確定琉球區漁會現任總幹事蔡寶興、林邊現任總幹事陳忠敏可獲得續聘，東港則由東港鎮公所祕書鄭鈺辰接棒。

(中時 )