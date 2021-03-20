讓現場遊客透過節慶活動，結合午茶、慢活主題，悠閒舒適地享受專屬的中彰之旅。（參山處提供）

讓現場遊客透過節慶活動，結合午茶、慢活主題，悠閒舒適地享受專屬的中彰之旅。（參山處提供）

午茶生活節以觀光圈的概念跨界整合台中、彰化百家業者，讓體驗觀光變成一種甜蜜經濟產業鏈的運動。（參山處提供）

台中市國際觀光發展協會主辦的《食旅中彰－午茶生活節》春天午茶市集，20日下午在台中驛鐵道文化園區浪漫登場，現場包含旅宿、觀光工廠、伴手禮、特色午茶、文創藝術、特色景點、文化園區、休閒農業、社區協會等30餘家觀光產業，各自展現特色內涵，打造午茶生活大街；讓現場遊客透過節慶活動，結合午茶、慢活主題，悠閒舒適地享受專屬的中彰之旅。

交通部觀光局長張錫聰、台灣鐵路管理局副局長馮輝昇、參山國家風景區管理處秘書林宜錚、彰化縣政府城市暨觀光發展處處長田飛鵬、台中市政府觀光旅遊局專門委員葉慶隆、中彰區域觀光聯盟總召柴俊林、副總召吳世長等人共同為市集活動揭幕。

柴俊林表示，春天午茶市集特別選在擁有百年歷史的舊站台中驛，同時也是全台唯一「三代同堂」的車站來舉辦，現場由國立台灣交響樂團帶來優雅的弦樂四重奏、銅管五重奏為午茶時光揭開序曲，老少咸宜又新穎獨特的午茶沙龍體驗¬－缽鑼頌音療、心內畫，也原汁原味來到市集現場與遊客互動，以及專業街頭藝人帶來撫慰人心的療癒演出。

市集也導入文化巡禮遊程，帶領遊客走訪已逐漸風華再現的臺中市舊城區，包括甫獲9項國際大獎肯定，以台中火車站為中心的綠空鐵道軸線，以及媲美日本京都鴨川，有小京都水岸之稱的新盛綠川水岸廊道，使遊客在悠閒享受市集的過程中，同時加深對歷史文化的共鳴，為活動增添了一抹懷舊時光色彩。

張錫聰表示，《食旅中彰－午茶生活節》活動意義非凡，藉由此活動串起觀光圈產業食宿遊購各業者一起來行銷自己的特色，並以參山處為平台，結合各中央部會與地方政府所投入的資源，例如：臺鐵局投入對活動場地的規劃、國立臺灣交響樂團帶來的藝文演出，還有許多午茶沙龍青創業者是透過台中市政府摘星創業基地計畫輔導。

還有台中市霧峰區、東勢區農會與彰化縣花壇鄉農會對產業觀光的支持，農委會水保局對農村社區用心營造，才能將臺中、彰化的特色產業以春天午茶市集具體的形式，呈現在大家的眼前。期待遊客能感受到這些午茶業者的品牌溫度，也表示中彰地區的觀光產業不畏疫情威脅，不僅創造了國旅新亮點，更已經準備好迎接馬上到來的國際旅客市場。

柴俊林說，這次的午茶生活節以觀光圈的概念跨界整合台中、彰化百家業者，推出50場主題午茶沙龍，讓體驗觀光變成一種甜蜜經濟產業鏈的運動；¬同時以「食當季，遊當地」的理念，導入「幸福雙路」，以鐵路與公路串聯4大食旅旅行軸線，展現產業特色，共同創造食旅中彰、城鄉同框，台中、彰化合作共好，讓遊客感受《食旅中彰》的美好生活。

午茶市集邀集中彰地區特色午茶業者，如豪麥大城、八堡圳黑泥田、法布甜、梨子咖啡館、有春茶館、陳允寶泉食品、阿聰師的糕餅主意、巴部屋工房、茶境天使Angelos Tea、霧峰林家宮保第園區、豬寶妹手感烘焙坊、伊莎貝爾數味烘焙體驗館、星享道酒店、食氧律動愛、老東家首獎滷味、果本森林、芋樂大世界、富雨洋傘、中央書局、彰化茉莉花壇夢想館、棗道甜、心內畫、陋巷之春牛肉麵、擬真花藝協會、就是愛荔枝樂園(元明商店)、臺灣玻璃館、OH9黑狗運動裝備、緞帶王觀光工廠、臻功夫皂坊、台灣優格餅乾學院等知名業者，由各家業者依據特色推出手作體驗和相關活動，不只呈現午茶多樣化及午茶文化產業深度，也同步推廣台中、彰化特色美食遊程，更結合台中驛鐵道文化園區，透過跨越地理界線的鐵道，象徵食旅無界限的精神。

＃食旅中彰＃午茶＃生活節＃春天＃茶市集

(中時 )