全球第二大規模機械業「2021年台北國際工具機」線上展（TIMTOS 2021 Online）自3月15日上線以來，開展首周已累積超過12萬人次參觀，其中最關注台灣工具機前五大訪客國分別是印度、日本、越南、中國與土耳其，線上展將持續至4月中旬。

貿協指出，首波互動洽談會將於台北時間20日午夜落幕。根據參觀軌跡數據顯示，共有來自58國訪客上線，而最受訪客關注的參展廠商包括友嘉、永進、東台、台灣麗偉、眾程、高鋒與台中精機等大廠。

根據統計，訪客最感興趣的產品從五軸立式加工機、CNC車床、車銑複合式車床、協作機器人、迴轉工作台到自動砂帶滾刷研磨機等；總洽談場次達逾100場，商機成果豐碩，訪客及參展商正面回饋，讓TIMTOS 2021 Online樹立全球機械業線上展新典範。

土耳其廠商HAKSAN machine對TIMTOS線上展與臺灣工具機產品的價格與品質等均相當肯定，透過洽談即成功找到新的潛在供應商，期待不久的將來能親自來觀展，與廠商面對面互動。APM Trade更透過線上展已成功搜尋到三家供應商聯繫洽談。

友嘉表示，隨著全球經濟活動轉向線上發展，資訊傳遞在速度、深度與廣度層面更加全面，透過線上展平台，有助推廣企業技術含量與形象，更有利代理商推廣業務，此次線上展更接觸到過往受時區與地域限制的中南美洲市場，已陸續傳來佳績，收到詢問。

TIMTOS Glimpse為主辦單位從去年8月推出的高人氣系列活動，線上展期間以「智慧製造．工廠巡禮」主題再度推出，其他周邊活動包括TIMOTS Studio新品發表、廠商工廠直播TIMTOS Factory Live及「智慧機械高峰論壇」影片讓買主在疫情下仍能第一手掌握業界動態，目前總累積觀看人次已超過萬次。

(工商 )