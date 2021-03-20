福原愛母親今(20日)下午2點半左右，突然現身松山機場搭機返日，江宏傑更是全家人出動幫丈母娘送行。稍早福原愛也發出聲明，曝光媽媽返回日本的原因，坦言經兩家人溝通後，決定讓媽媽先回日本，到了日本會請哥哥接機。
福原愛母親今日在江宏傑全家人的護送下，坐著輪椅現身松山機場搭機返日，外孫女對於阿嬤離開也是依依不捨，不停向阿嬤撒嬌。為何福原愛母親會選在這時間點離開台灣，原因眾說紛紜。有人推測福原愛因為不倫戀風波，慘遭日本網友不諒解痛批「她不管老公不管孩子與母親，一個人回日本和年輕男生一起約會，這個行為作為媽媽作為女生都不及格，太過分」，因為不堪輿論壓力，才不得不與江宏傑商量先把媽媽接回日本。
然而稍早福原愛也發出日文聲明，親自解釋在經過兩家人的溝通，加上媽媽年事已高需要照顧，因此決定讓媽媽先行返日。至於2個小孩為何不和阿嬤一起回日本？福原愛則坦言最重要的孩子一事，目前仍無法跟大家透露，同時亦為無法將詳情公諸於眾而道歉，盼外界包涵。
福原愛親筆信聲明全文：
關於母親歸國一事
這次兩個家族討論後 決定讓我母親歸國了
請先生送至台北的機場、日本的機場則由我的哥哥去接
母親因為高齡需有照顧
謝謝大家的關心
現在對夫妻而言最重要的孩子一事 尚無法對大家透露 還請見諒
雖是任性的請求 但關於母親 孩子兩家人的事情 還請多多包涵
(中時新聞網)
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