無端被捲入王定宇同居風暴的立委何欣純，20日陪同總統蔡英文參訪台中市太平聖和宮及大里區草湖太子宮，何欣純送走蔡英文總統後，支持者大喊她出來選台中市長，她頻頻揮手表示，沒有的事；她強調，總統沒有提到市長選舉；另，對於王定宇，她也說，「他（王定宇）要道歉，我一定接受，畢竟大家都是好朋友，他要道歉的人，真的還有很多。

蔡總統此次參香行程都在何欣純選區，總統致詞時也特別提到，中部有很多重要的產業，尤其在何欣純的選區內，雖然未曾提及市長選舉，但支持者也對一路陪同的何欣純大喊「選市長」，何欣純強調，總統此行是來感謝支持者，沒有提到市長選舉。

而面對媒體詢問，這兩天王定宇有沒有再跟她連繫，何欣純說，自己與王定宇這兩天都沒有聯絡，但是王定宇在數天前傳給她的簡訊中，有提到歉意，她也強調，王定宇要道歉，她一定接受，畢竟是多年好友與同事情誼。

何欣純說，他要道歉的人，不只我一人而已，他要道歉的人，真的是還有很多；祝福他，一切順心圓滿。

(中時 )