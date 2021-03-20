【LIVE直播】三星堆祭祀坑考古發掘 專業考古人員現場解說

四川廣漢三星堆遺址在1986年出土的青銅人像、青銅神樹等珍貴文物驚艷世界。時隔35年後，考古人員3月20日再度發表三星堆遺址新挖掘成果，展示金面具殘片最受人關注。另有鳥型金飾片、金箔、眼部有彩繪銅頭像、巨青銅面具、青銅神樹、象牙、精美牙雕殘件、玉琮、玉石器等重要文物500餘件。

據陸媒報導，三星堆遺址在2019年11月至2020年5月新發現6座三星堆文化器物坑。器物坑平面均為長方形，規模在3.5-19平方米之間。2021年3月9日，三星堆遺址祭祀區考古發掘重啟。目前，3、4、5、6號坑內已發掘至器物層，7號和8號坑正在發掘坑內填土，現已出土金面具殘片、鳥型金飾片、金箔、眼部有彩繪銅頭像、巨青銅面具、青銅神樹、象牙、精美牙雕殘件、玉琮、玉石器等重要文物500餘件。

三星堆遺址考古工作站站長雷雨指出，3號坑發現後，人們對三星堆祭祀坑性質的認識會產生質的飛躍。之前學界爭論的焦點在於這兩個坑是祭祀坑還是亡國寶器掩埋坑。亡國寶器掩埋坑的論據是兩個坑同時岀現，之後三星堆開始衰落，而成都金沙開始崛起。「大部分人順理成章地聯想古蜀王都從三星堆轉移到了金沙。」

專家雷雨接受專訪。(圖/紅星新聞)

3號坑的出現打破了已有的推測。「因為人們離開三星堆將器物埋藏時出現不同時期的坑越多，這種可能性越小。」由於，祭祀遺蹟中已有金器、象牙初露端倪，可能影響人們對於三星堆與金沙關係的看法。「我認為三星堆和金沙可能並列存在了一兩百年，也有可能古蜀國當時有了兩個都邑。」

雷雨並指出，此次考古與35年前的考古最大的不同是理念的不同，是把先進的實驗室真正搬到田野考古現場的新嘗試，具有里程碑意義。恆溫恆濕的考古大棚、多功能考古操作系統、文物應急保護平台、可以傳輸至遠程的專家會診室、考古工作全程紀錄系統等等，這些技術保障使得發掘與保護同步、多學科融合、多團隊合作成為可能。

(中時新聞網)