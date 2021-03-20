高達400架無人機演出，將呈現金門在地獨有特色，透過精準華麗的排列，幻化為夜空中最耀眼的點點繁星。（金門縣府觀光處提供）

金門縣府觀光處推薦白天賞烈嶼綠石槽，晚上到星光節觀賞浪漫燈景。（金門縣府觀光處提供）

國旅觀光大戲「金門星光節」敲定3月28日晚上6時30分於瓊林保護廟廣場華麗登場，400架無人機將以「國慶級」的演出水準，在千年老聚落的紅磚古厝群上空，以耀眼的點點繁星搖曳出浪漫春情，迎接海島限定的璀璨美好。

2021台灣燈會因受疫情影響停辦，交通部觀光局將「傳藝風華燈區」及「動物星光燈區」2大主題燈組移展金門，縣府搭配鄉鎮網紅燈景包括「金湖燈光節」、「放閃金寧燈會」，轉化為長達2個月的「金門星光節」（3／28-5／30），預期將迎來一波波的國旅遊客人潮。

縣府觀光處說明，開幕當晚將在全國大賽中拿下金獎的開瑄國小鼓團鼕鼕鼓聲中，擂動年度觀光大戲的序曲，台灣觀光代言人「喔熊組長」與金門吉祥物「水獺阿特」在點點儀式中同台亮相外，並安排無人機燈光秀以及「金曲歌王」蕭煌奇飆唱，與現場民眾和遊客共度美好時光。

縣府觀光處長丁健剛表示，這是台灣燈會首次移展金門，特別邀請去年國慶日無人機表演團隊-「臺灣希望創新」跨海演出，當晚將有高達400架無人機演出，呈現金門在地獨有特色，透過精準華麗的排列，幻化為夜空中最耀眼的點點繁星。

同時現場也邀請到金曲歌王荒山亮編曲，融合戰地音樂元素，打造沈浸式主題視聽覺感受，在紅磚古厝建築聚落中，以及湖光水色掩映下，帶給大家截然不同的感官饗宴。

觀光處表示，星光節活動期間除有美麗燈區之外，4月份每周五、六日及清明連假每晚均安排精彩表演及無人機燈光秀，相關資訊可上〈金門觀光旅遊網〉查詢。

金門星光節,瓊林,無人機,老聚落,蕭煌奇

(中時 )