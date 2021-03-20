林務局嘉義林管處大埔事業區228、229林班火災，森林護管員背水袋、水線徒步攀爬與惡火搏鬥。（嘉義林管處提供／張亦惠嘉縣傳真）

林務局嘉義林管處大埔事業區228、229林班火災，目前阿里山公路上邊坡已無明火，下邊坡2處明火仍在處理中。（嘉義林管處提供／張亦惠嘉縣傳真）

林務局嘉義林管處大埔事業區228及229林班地火災，火勢從18日下午2點左右開始到20日上午得到控制，因大火燒過後落石不斷，台18線66k到76k自19日上午10點半起雙向封閉，嘉義縣阿里山國家森林遊樂區遊客數周六減少約4成，幸陸空合力搶救，20日下午三點台18恢復全線通車。

公路總局第五區養護工程處阿里山工務段段長蔡衛勇指出，阿里山公路66K至69K因火警影響零星碎石不斷，因此19日上午10點半開始66k至76k路段雙向封閉，20日經檢測後下午3點開放通行，兩端仍設置保全人員守視。

目前正值阿里山花季期間，但因火勢影響周六遊客無法從台18線上山，只能從新中橫台21線上山，上周六花季首個周末3月13日遊客數4166人，這周六受森林火災影響減至2635人。

至於為何會有這場森林大火？有民眾指是因亂丟煙蒂釀成，嘉義林管處則表示，目前仍待警政署保七總隊第七大隊調查，不過也呼籲民眾用火一定要小心。

20日公路上邊坡殘火由森林護管員人力處理完畢，經空拍機觀測已無火煙；公路下邊坡火場位置2處仍有明火，由空勤及陸航特投水15架次，仍會持續投水，嘉縣消防局也派消防車在台18線旁戒備。

(中時 )