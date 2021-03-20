公館鄉農會將蘿蔔曬乾成為蘿蔔錢、蘿蔔絲等傳統客家食材，保留蘿蔔甜味與香氣的天然風味，也傳承客家飲食文化。（公館鄉農會提供／何冠嫻苗栗傳真）

公館鄉2期稻作之後田裡種植蘿蔔，目前正值成熟採收，公館鄉農會遵循古法，不添加任何香料，以日曬製作蘿蔔錢、蘿蔔絲等加工品，不僅保留甜味與香氣的天然風味，也傳承客家飲食文化。公館鄉農會總幹事古雪雲表示，客家傳統食材有蘿蔔絲蛋、蘿蔔錢三層肉湯、蘿蔔乾等佳餚，不僅對在外打拼的青年是種鄉愁，更是鄉土的記憶，除了純手工曝曬，也透過烘乾機、切片機等在人力不足、天候不佳時多元利用，發揮更多用途。

古雪雲表示，公館鄉有許多傳統客家食材，冬季就有福菜、芥菜以及蘿蔔乾系列產品，近期蘿蔔正值成熟採收，由農會收購後，在食品加工廠將蘿蔔切成薄片或絲，依循古法日曬成蘿蔔錢、蘿蔔絲，料理成「蘿蔔錢肉片湯」、「蘿蔔絲蛋」，都是道地傳統客家家常美食，鄉土滋味更是吸引許多客家鄉親，勾起家鄉回憶。

公館鄉農會食品加工廠將一顆顆蘿蔔切片，整齊排列曝曬在豔陽下，加工製成蘿蔔錢、蘿蔔絲，由於製作蘿蔔錢、蘿蔔絲過程依循古法，不加任何人工香料，僅仰賴日曬保存蘿蔔的甘甜，農會爭取購置切絲、切片機及大型乾燥機，減少人力及時間，若天氣不好時也可以利用大型乾燥機進行烘乾作業。

古雪雲表示，陽光充足，蘿蔔曬3到5天即可收起包裝販售，乾燥機則可在天氣不好時作為輔助，此外，切絲、切片機及大型乾燥機，還能用於紅棗乾、芋頭等加工等多元使用，大幅增進產製效率。

(中時 )