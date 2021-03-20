以農村園區聞名的的嘉義縣新港鄉頂菜園農村博物館20日重現早年的牛墟場景，立委蔡易餘也邀請「水牛伯」立法院長游錫堃參訪。游錫堃表示，水牛對台灣農業有很大的貢獻，「吃苦耐勞．腳踏實地」更是台灣精神。

將代表嘉義縣參加全國金牌社區大賽的頂菜園發展協會，今天在頂菜園農村博物館舉辦「看誰最牛-2021牛墟在頂菜園」活動，頂菜園發展協會理事長陳明惠表示，牛墟是農業社會定期舉行、買賣交易牛隻的場所，因吸引人群聚集，逐漸發展成為具規模性的牛墟市集。

游錫堃由縣長翁章梁、立委陳明文及蔡易餘等人陪同，到頂菜園牛墟場景看台灣水牛，他牽著3歲水牛走進會場，吸引不少民眾搶拍，牛隻主人也向他訴說這頭水牛的故事。游錫堃說，牛的文化從先民的時候就開始，台灣以農立國，自己更是從14歲開始農作與牛生活，媽媽教導他要盡心照顧牛隻，可看出牛對農家非常重要。

游錫堃提到，之前擎天崗牛隻暴斃事件就是對牛的不夠了解，為了保護遊客安全而圈養在山上，天氣冷加上食物不足，牛隻就容易受餓受凍造成死亡，而頂菜園發展協會舉辦這樣的活動，能讓現在的年輕子弟緬懷先民農耕的辛勞，並了解牛對台灣及人民的貢獻，很有意義。

陳明惠強調，牛墟可說是台灣的無形文化資產，比夜市更傳統、更經典，現在卻已鮮為人知，十分可惜，另，為何現在的牛墟沒有牛？陳明惠解答，因古老的農機具已被動力農耕工具取代，早期牛墟以耕牛交易為主，演變到今天變成是肉用牛的買賣，因此這次以「牛墟尋根之旅」為主題，講述牛墟的發展形成與交易情景、牛隻買賣交易的三關鑑定法等。

(中時 )