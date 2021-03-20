國立東華大學趙涵捷校長被臺灣歐洲聯盟中心指導委員會推舉為副主席，主席由臺灣大學管中閔校長擔任；趙涵捷表示，相當榮幸被推舉為副主席，希望能夠進一步促進歐盟學者、學生到東華交換訪問，強化與歐盟學術交流合作。

臺灣歐洲聯盟中心指導委員會每3年更新正副主席，該單位由臺灣大學、政治大學、淡江大學、輔仁大學、中興大學、中山大學、東華大學等7校結盟組成，東華大學2008年加入，隔年8月成立歐盟研究中心，作為聯絡與促進臺灣各地歐盟資訊流通的平臺，並推廣歐盟與歐洲研究。

獲推舉副主席趙涵捷表示，7所聯盟學校自99年度起，開設歐盟學程，提供學生進一步研究學習的管道。東華大學配合臺灣歐洲聯盟中心的年度，將東華歐洲事務與歐陸外語等課程整理，提供有興趣的學子對國際組織歐洲聯盟及語言文化的認識，協助學生成為具備國際視野的、富有歐盟相關知識的跨領域人才，對於學生未來前往歐盟國家留學、研讀歐洲研究相關或就業都有具體的幫助。

東華大學歐盟研究中心曾邀請林德昌教授演講「全球化、建構主義與跨國倡議網路」、高長教授演講「美貿易戰對歐洲及全球經濟的影響」，未來東華歐盟研究中心將持續配合臺灣歐盟中心規劃，逐步推動「歐盟與歐洲研究學程」和「歐盟社團」的設立，在圖書館設置電子「歐盟圖書專區」，並推廣學術交流活動，普及國內外歐盟研究人才與公民社會的往來與互動。

(中時 )