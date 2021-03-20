富邦悍將目前先發輪值除了3洋投外，本土投手只有陳仕朋，而去年也有扛起先發的江國豪仍在二軍調整中，投手教練吳俊良表示，他的身體狀態還未到百分百，球團給他目標在4月初二軍出賽。

富邦目前先發輪值有索沙、羅力、傑斯和今天先發的土投陳仕朋，而去年也是先發投手的江國豪未在開季一軍名單中，對此吳俊良表示，會讓江國豪的投球數達到一定的量後才會在一軍出賽。

吳俊良透露，江國豪沒有什麼狀況，之前在官辦熱身賽也投了2局，表現也還不錯，主要是身體狀況還未到百分百，也尚未在二軍出賽，僅在牛棚階段。

富邦下周將有5場比賽，對於第5號先發人選，吳俊良表示尚未安排，也可能讓其中1名投手投一休四；至於球隊第4位洋投邦威，吳俊良透露他在18日二軍首度出賽，投4局用56球，「希望他投到80球再上來。」

昨天富邦首度在例行賽「開箱」新洋投傑斯，他先發5局用74球、僅被敲1安、無失分，吳俊良笑說：「他有跟我說再4場比賽絕對可以來到最佳狀態，要我拭目以待，屆時他就可以投到100球。」

(中時 )