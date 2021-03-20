日本「共同社」19日獨家報導，日本防衛省智庫在即將公布的最新報告中，承認中國大陸「反介入／區域拒止」（A2AD）能力不斷增強，更有辦法對美軍航空母艦構成威脅；「時事通信」20日更指出，在台海或日本周邊發生武裝衝突的兵棋推演中，美軍「經常戰敗」。

「共同社」取得日本防衛省智庫「防衛研究所」即將於月底發布的《東亞戰略概觀2021》概要，內容提到，大陸國家主席習近平在東海與南海問題上維持強硬態度，而中國大陸持續部署DF-21D反艦彈道飛彈等長程打擊武器，已「確實提升」反介入／區域拒止能力，將讓美軍戰力難以在第一島鏈內活動，警告這會導致該區域的美中軍事力量失衡。

《產經新聞》也報導，中國大陸的反介入／區域拒止能力，目前的最大範圍仍僅限於第二島鏈以西，但到2025年時，便可能擴大到幾乎整個西太平洋；屆時美軍常駐於西太平洋第一線的250架戰機、1艘航空母艦、12艘神盾艦和10艘攻擊潛艦，將需要應付中國大陸部署於東半部的近2000架戰機、3艘航空母艦、108艘各式作戰艦和64艘潛艦。

儘管並非所有戰力都能被用於雙方衝突中，但「時事通信」指出，在美國本土援軍抵達前，美軍很難顛覆共軍的地利優勢，並透露在近期以台海、日本周邊發生武裝衝突的兵棋推演中，美軍「經常戰敗」。

《產經新聞》認為，在這種情況下，日本等身處第一線的美國盟友地位便十分重要，美國將趁著日本與中國大陸的釣魚台主權衝突，進一步加強美日軍事同盟關係。美國印太司令戴維森上將先前便指出，日本是該地區「首屈一指」的盟國，對確保當地安全情勢「不可或缺」。

(中時新聞網)