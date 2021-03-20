有「最美星二代」稱號的沈月，是香港女神邱淑貞的大女兒，20歲的她有著承襲母親優良基因的超強外貌和身材，每每在社群平台曬日常照，都會引起超高討論；日前沈月一襲休閒穿搭在商場手扶梯拍照，上半身只有貼身白背心，渾圓胸型意外吸睛，惹火曲線讓網友又戀愛了。

沈月19日在IG曬出3張生活美照，畫面中她坐在沒有啟動的手扶梯，擺出不同姿勢，有可愛的托下巴望著鏡頭，也有展現霸氣一面的她；而沈月上半身穿了白色小背心，下半身軍綠色長褲，休閒的穿搭卻暗藏玄機，因為背心貼身設計，她傲人上圍若隱若現，性感曲線也全被看光。

沈月性感身材曲線被看光。(圖/ 摘自沈月IG)

20歲的沈月外貌和身材被認為和母親邱淑貞越來越像，春節期間曬出母親替她拍的旗袍照，就掀起轟動，散發小女人韻味；這次照片也被網友瘋傳，紛紛讚嘆「沈月快點出道」、「這樣美下去，就要超越媽媽了」、「基因不騙人啊，女神的女兒還是女神」、「最美星二代沒有之一」。

沈月不僅有女神顏值，還是個精通中、韓、日、英等多國語言的學霸，就讀加拿大英屬哥倫比亞大學，但疫情關係所以目前留在香港遠距上課；雖然屢屢被敲碗早日出道，但她和邱淑貞都未正面回應此事，不過，沈月偶爾會接受時尚雜誌拍攝，IG也有不少粉絲追蹤。

(中時新聞網)