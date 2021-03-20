據勞動部統計，去年全年勞資爭議件數達2萬7690件，為金融海嘯以來新高、相較前年增加4％，多數仍為權利事項（指勞資雙方當事人基於法令規定的爭議），「給付資遣費」爭議也創下近11年來新高，勞動部認為，去年受到疫情影響，導致勞資爭議事件較多外，也可能與近年來勞工意識高漲有關。

據統計指出，去年全年勞資爭議件數達2萬7690件、爭議人數達5萬6063人、涉及率達6.11％，皆創下10餘年來新高。

此外，去年也是勞動事件法上路首年，據司法院統計，去年一審新收勞動事件共有1萬703件、相較2019年7643件成長近4成。勞動部勞動關係司司長王厚偉說，除了赴法院提告的勞工變多以外，若從行政調解不成立再提告的案件來看，比率也成長甚多。

至於其中以「給付資遣費」增加甚多，王厚偉認為，受到新冠肺炎疫情影響，去年勞動市場不穩，推估可能是因此使勞資增議增加，而資遣費爭議件數增加原因也相同。

王厚偉認為，雖然件數增加，但這也代表隨著近年勞工意識抬頭、民眾重視勞權，讓勞工不怕到法院訴訟、行政機關調解以爭取自身權益。他也指出，過去在行政調解時可能會有調解人要求勞工拋棄部分權利，以讓調解成立，但去年4月起勞動部針對影響勞工權益較大的職災事件，開放行政調解時可以申請職災勞工專業律師扶陪同，目前也正在研議是否要把解僱爭議納入，讓更多的勞工受惠。

(中時 )