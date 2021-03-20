全台基層漁會選舉20日登場，南市區漁會選出61席會員代表，接下來則是理、監事，再決定三巨頭人選，現任總幹事吳春銀屆齡退休，推出兒子黃彥儒接棒，另有2競爭者，成「三腳督」局面。（台南市政府農業局提供／莊曜聰台南傳真）

110年基層漁會選舉20日登場，南市有南縣區漁會、南市區漁會2大選區，投票過程大致平順，但選情可是冷熱有別，南縣區漁會總幹事僅陳崇德1人候聘，沒有競爭者，續聘機會大；而南市區漁會總幹事吳春銀屆齡退休，推出兒子黃彥儒接棒，但另有2位對手，呈現「三腳督」局面，61席會員代表就有90人參選，結果出爐，未有陣營掌握過半席次，後續選情有待觀察。

選情不同、選情激烈程度也反映在投票率上，南市府農業局統計，南縣區漁會會員5萬5617人，南市區漁會3萬1526人，昨天的漁會漁民小組選舉中，南縣區漁會62人參選代表，僅有2投開票所有競爭，南市區漁會則是90人搶61席代表，南縣區漁會投票率約7.1％，南市區漁會則達到18.5％。

南縣區漁會僅現任總幹事陳崇德1人候聘，他是績優總幹事，加上年輕有拚勁，現在還洽談水產品外銷日本、關島等地事宜，地方普遍看好他能順利連任，理事長人選也以現任的李武龍呼聲最高。

南市區漁會選情相對激烈，現任總幹事吳春銀退休後，雖有兒子、也是現任理事黃彥儒出馬，但對手則有市議員黃麗招女兒、在農業局服務的林鈺昕，以及區漁會員工黃崇修，各有人脈及基層實力，今天選後態勢仍未明朗，三方陣營都各有盤算。

台南市警察局為確保漁會選舉公平丶公正進行，防止賄選丶暴力介入妨害選舉，今天也交代各投開票維安員警在勤務時全程錄影蒐證，加強蒐證查賄制暴。

南市區漁會、南縣區漁會將分別在3月31日、4月1日舉行會員代表大會，投票選舉漁會理事、監事，後續再由理事會聘任總幹事、選舉理事長，監事會選舉常務監事，三巨頭人選就可確定。

(中時 )