宏碁（Acer）遭爆出受到駭客軟體組織REvil勒索高達5000萬美元（折合約14億新台幣），REvil也公布部分內部營運資料，證明手上確實握有籌碼。實際上，受到攻擊的不只有宏碁而已，天后女神卡卡，甚至是美國前總統川普都曾是受害者。

台灣品牌大廠宏碁遭REvil勒索贖金5000萬美元，以換取他們手中握有的內部營運機密資料，然而，REvil的勒索歷史遠不止如此。

英國知名大型整容診所Hospital Group曾遭REvil駭入，並竊取900G的患者的資料及照片，再以相同的手法，威脅該診所公布患者術前和術後的照片。而在當時，該診所表示，駭客沒有洩露顧客資料的細節，但有取得如患者姓名、身分證字號、生日，甚至是醫療資訊和保險ID等敏感訊息；雖然REvil並無表明要多少贖金，但不排除他們針對的不僅是Hospital Group，還有那些曾就診的顧客。

不僅如此，REvil在去年5月時，曾駭入過1間名為Grubman Shire Meiselas & Sacks的紐約律師事務所，竊取其中的資料；該事務所內有許多頂級名流如瑪丹娜、瑪麗亞凱莉、女神卡卡等的相關資料，甚至傳出美國前總統川普的資料也在其中。

而REvil為了證明不是隨便亂放話，發布了一系列與女神卡卡相關的法律文件，還聲稱，手上握有川普的「醜聞」，並要求該公司支付贖金，贖金金額從2100萬美元隨著時間上升到4200萬美元，而該公司拒絕支付。

(中時新聞網)