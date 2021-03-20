旅客枯坐候機大廳，苦天候好轉開場恢復正常起降。（李金生攝）

金門因為尚義機場跑道能見度不佳，不足至少750公尺的最低標準，連2天各有近千名搭機旅客受到影響。（李金生攝）

金門今天下午濃霧再起，對外空中交通大受影響，全天取消13個班次，受影響旅客合計924人，讓準備搭機赴台的民眾和遊客急得哇哇叫，但也只能抱怨天公不作美。

這是金門因為尚義機場跑道能見度不佳，不足至少750公尺的最低標準，連2天各有近千名搭機旅客受到影響。

金門航空站說明，今天上午08：45開場恢復正常起降，至14：41分因海霧湧現，再度關場暫停航機起降，期間共飛航15班次疏運1388人。另全天取消13班次，影響旅客人數合計924人，分別是金門-台北：5架次、498人、金門-台中：4架次、238人、金門-台南：1架次、14人、金門-高雄：3架次、174人。

洪念慈主任表示，該站已協請立榮、華信在明天預期天候好轉後，適時增加航班或放大機型，以疏運今日受天候影響的旅客。同時也提醒金門地區已進入霧季，旅客應注意航班訊息，審慎安排行程。

(中時 )