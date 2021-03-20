遭遇歷史最枯少雨，水庫水位持續新低，乘此機會，經濟部下令各水庫單位全力清淤。最新統計2021年1到3月清淤量，已達到357萬噸，較去年同期增加8.5％，創下歷史單季最高量。

全台水庫平均淤積量達到3成，形同只能裝7成滿。政府自2017年起投入5.15億元進行庫區清淤、集水區保育，但上游仍持續沖刷泥沙。不過去年至今的枯旱，讓水庫水位直直往下降，雖然造成供水不足，卻也製造易於清淤環境。

經濟部水利署表示，去年（2020）清淤量1440萬噸，比歷年平均值高2.6倍。今年下令全力清淤，1到3月清淤量又達到357萬噸，較去年同期增加28萬噸，持續創下歷史最高紀錄，是過去10年同期平均值179萬噸的2倍。

水利署指出，過去水庫清淤以傳統挖土機開挖、卡車運輸方式，常受限道路運輸能量，所以清淤數量較少，近年以整體治理及管理方式，改採上游水庫集水區保育、庫區陸挖、抽泥及水力排砂等方式多管齊下，清淤量持續成長。

例如石門及曾文水庫透過增加陸挖作業量能、增設抽泥船機組及擴大淤泥暫置區等方式，去年度石門及曾文水庫清淤數量分別達到334萬及382萬噸，庫容已分別增加120萬及155萬噸。

該署強調未來將投入更多機具人力，結合國軍及民間資源共同投入清淤工作，除維持泥砂進出平衡外，更朝向逐步恢復水庫原有庫容邁進，以最大化進行清淤工作。

(中時 )