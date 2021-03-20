東京奧運今天進行五方會談，一如外界此前預期，東奧籌委會決定本屆賽事不開放外國觀眾與志工，執行長武藤敏郎表示，有60萬張已預售給外國觀眾的門票將面臨退票程序，帕拉林匹克運動會則有30萬張門票要退。

五方會議的代表包括東奧籌委會、國際奧會（IOC）、日本政府、東京都廳與國際帕拉林匹克委員會，會議採視訊方式進行。

東京奧運原定去年舉行，但因突然爆發的新冠疫情而延後1年，改於今年7月23日至8月8日進行，緊接著在8月25日起舉辦東京帕拉林匹克運動會。

(中時 )