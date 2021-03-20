台中市清水區西濱快速道路北上152K路段自小客車遭預拌混凝土車追撞起火，造成自小客車2死1傷。警方已留置肇事的預拌混凝土車林姓司機偵訊，並調閱行車紀錄器釐清事故原因。

這起重大車禍，46歲林姓司機經酒測並無酒駕，目前遭轄區台中市政府警察局清水分局留置偵訊，警方也調閱車輛行車紀錄器釐清事故原因。

警方調查，自小客車從匝道上來，忽然減速慢慢煞車停住，林姓司機疑未注意前車狀況煞車不及撞上。至於林男「事故發生後看到男傷者從車右側下車」說法，因此小自客駕駛是誰還要再查證。

清水區西濱快速道路北上152K路段，下午2時多發生這起重大車禍，造成自小客內3人中，17歲根姓女子與後座2歲男童逃生不及燒死車內。逃出車外的54歲根姓男子被送梧棲童綜合醫院救治，全身近80%的2到3度燒燙傷，院方指出，根男插管昏迷送燒燙傷加護病房。

清水警方調查，林男當時沿西濱快速道路北上外側車道由南往北直行，肇事地點追撞前方同道、同向自小客車車尾，導致自小客車起火燃燒，根男受傷自行脫困送醫急救，副駕駛座的根女及後座男童則受困於車內燒成焦屍。

至於小自客車內3人「祖孫三代」關係，經警方調查，車禍發生後由於被燒死根女手勢蜷曲，救護人員誤以為根女抱著小孩燒死在前座，其實2歲男童坐在後座；另外，根男經查是根女的伯父，而非原先傳言的父親。（編輯：孫承武）1100320

(中央社)