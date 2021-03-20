中國醫藥大學張姓男學生為吃免費鮭魚，將自己姓名改為「張鮭魚之夢」，又因哭訴額度用完無法改回原名，因而爆紅，但許多同校生看不下去，紛紛出面爆料張生過往黑歷史，如今又傳出，張生更因到處找人買單，被壽司郎某分店列入黑名單。

YouTuber《陳岳揚 Reezy》近日發布影片，表示自己去壽司郎朝聖，想看看能不能看到「鮭魚」，沒想到意外碰到了當下最紅的「鮭魚之夢」。而鮭魚之夢當天揪了個6人團去吃鮭魚，沒想到慘遭放鳥，陳岳揚說，鮭魚之夢看到自己後，就直接上前揪他入夥「一人只要300」，最後6人團全都是彼此不認識的網友。

「張鮭魚之夢」在吃飯過程中，還自爆自己每周都會去遊樂園賣黃牛票，讓同桌的人都傻眼。(圖／翻攝自YouTube/陳岳揚 Reezy)

影片中，鮭魚之夢與大家侃侃而談，甚至自承自己每周都去遊樂園賣黃牛票，陳岳揚聽到後頗為傻眼，反問「賣黃牛票不是會被抓嗎」，鮭魚之夢得意表示「不會啦，注意點就好」。

鮭魚之夢在吃飽買單後，開始跑到每桌不斷詢問不認識客人「要不要幫買單」，試圖利用免費之便，再跟每桌收400，藉此賺取錢財，對此陳岳揚以及友人看到這幕後，都認為鮭魚之夢做法不太妥當，勸鮭魚之夢別再繼續下去，擔心他遭黑名單，而果不其然，事後鮭魚之夢真的遭該家分店黑名單。

陳岳揚坦白，經過此事後也深深反省自己行為，雖然當初抱持的心態是一半拍片、一半貪小便宜，原以為鮭魚之夢只是被朋友放鳥，因此用多出的座位賺點小錢，便答應對方收300的提議，卻沒想到鮭魚之夢有在網路揪團，還越揪越多人，一行人也覺得太過誇張了。陳岳揚最後表示，改名吃鮭魚一事本身沒什麼好討論，都是個人自由，但從鮭魚之夢行為可以反應出台灣人的「小聰明」。他也感謝壽司郎服務員，直說這2天看到他們從早忙到晚，真的很辛苦。

(中時新聞網)