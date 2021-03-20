高雄20歲江姓男大生，日前手機收到簡訊通知有包裹送至超商待領，江男因經常網購，一時記不起來是哪項商品，但仍到超商付了1644元將包裹領回。等到回家打開一看，竟是大陸寄來的情趣人體潤滑液，令江男忍不住驚呼「天啊！我怎麼可能會訂這個東西？」，並慶幸沒有拜託父母幫忙領去，不然就糗大了。
但許多被害人因為財損金額不高，要辦理退款退貨又聯繫不上對方，於是通常就自認倒楣，為遏止詐騙包裹繼續橫行，刑事局經與業者多次協調後，去年底統一、全家2大超商決定善盡企業社會道德責任，同意協助民眾辨理跨境詐騙包裹的退款事宜，且為便利消費者，不須再跑回取貨門市，只要致電客服說明狀況後即可申請立案，通知廠商主動與消費者聯繫。
警方指出，透過2大超商居中介入，主動協助消費者與廠商聯繫，將可大幅降低廠商聯繫不易、電話無人接聽，甚至是被客服封鎖的情形發生。並建議：
1、若是收到簡訊通知包裹待領，請先確認近期是否有網購，若未訂貨請不要理會。
2、如是協助家人代收，請先向家人查證有無網購。
3、付款取貨前，可再次確認自己訂購的商品名稱、數量、款項，不符合就予以拒收。
4、在超商進行付款前，可先依據包裹託運單內容，上網查詢相關「寄件人名稱、提供之LINE ID 、電話」等資訊，協助辨別包裹正確性。
(中時 )
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