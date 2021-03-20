少數將「競賽」與「推廣」結合並行，已在台推動13年的「台積電青年書法暨篆刻大賞」，20日舉辦頒獎典禮暨特展開幕。台積電文教基金會董事長陳健邦、《中國時報》社長王綽中及多位書篆名家齊聚，共同為青年世代創作者喝采。

陳健邦指出，此書篆大賞推動13年，每年都精心設定主題，去年全球深受新冠疫情影響，便以「解藥」為題，今年是賈伯斯逝世10周年，他以賈伯斯對字體有高度興趣為例，字體美學甚至影響了賈伯斯對蘋果產品的設計，他也指出，不論是半導體晶片或書篆，都是要在小小的範圍裡「做得漂亮」！他遂以「跳出範圍，意外出奇」八字，作為送給青年學子在書篆或未來發展的求生之道。

評審代表，書篆名家林章湖表示，自己年輕時的「聰明字」被指導老師當頭棒喝，體認到好好練字乃是「三天臨帖，一天亂寫」既要向傳統學習，也要能與當代生活、美感經驗對話，鼓勵年輕世代將書篆接軌時代精神和當代藝術，開創個人獨特風格。《中國時報》社長王綽中指出，書法亦是台灣的文化軟實力之一，不應被忽視或弱化，「曾幾何時文化的翅膀斷了，復興文化是吾輩的責任。」

本屆行草組首獎得主，桃園武陸高中劉軒齊，以用墨濃淡枯潤掌握得當，疏密怖局恰到好處而受評審好評，他表示自己國中前寫楷書，講究的是筆觸乾淨，如今寫行草「很紓壓，寫字時讓人忘了數學、物理。」篆刻組首獎，台藝大的邱尉庭也表示篆刻時，一刀刀刻在硬石上，亦十分紓壓，此次作品印面採戰國古璽與楚簡的字型、章法，邊款用漢金文呈現，為不易掌握的精彩之作。

篆隸楷組由新北華僑高中陳品辰獲得首獎，評審認為他的字體運用熟練、靈活，創作出具張力的書藝視覺性，他自己則表示，此次作品為表現整首詩大義，下筆時格外注意「每個字有聚散與互相呼應」。本屆得獎作品將於台北中正紀念堂3樓藝廊展出至4月14日。

(旺報 )