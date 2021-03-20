體驗東海藝術街魅力，露天茶聚今登場。（台中市政府提供）

台中市政府經濟發展局輔導東海藝術街商圈，20日舉辦「舞茶香」露天茶聚，於柯比意廣場熱鬧登場。活動有「新綠」、「舞悅」、「弄茶」三場茶席，由著名的茶人杜幸蓉策劃，結合茶藝魅力與現代舞蹈，呈現「家」的溫馨氛圍，期望與會者能在「現代」的場域中，細品「茶的美、茶的味、茶的香」。

經發局表示，此次活動是由著名茶人杜幸蓉策劃，邀請現代舞蹈家郭乃妤，體現茶藝文化融入現代感特色，現場採用的「茶具」，則是由陶藝名家吳偉丞提供，古樸自然，期盼與會者能從中體驗茶文化。

東海藝術街商圈主委郭達鴻指出，感謝經濟部中小企業處及中衛發展中心台中服務處協助，舉辦茶文化推廣活動，帶動商圈發展。他也感謝經發局長期輔導東海藝術街商圈，在疫情趨緩之際，盼促進在地經濟發展。

今日活動，經發局專門委員謝公耀、觀旅局專門委員葉慶隆、台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊、台中市議員吳瓊華、張家銨、前立法委員顏寬恒皆到場參與；立法院副院長蔡其昌、立法委員陳柏惟等人也派代表共襄盛舉

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(中時 )