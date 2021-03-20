春天鐵道午茶市集登場 　中彰觀光圈午茶沙龍吸客

由台中市國際觀光發展協會主辦的《食旅中彰－午茶生活節》春天午茶市集，20日下午在台中驛鐵道文化園區浪漫登場，現場包含旅宿、觀光工廠、伴手禮、特色午茶、文創藝術、特色景點、文化園區、休閒農業、社區協會等30餘家觀光產業，各自展現特色內涵，打造午茶生活大街，讓現場遊客悠閒體驗中彰樂活旅程。

交通部觀光局局長張錫聰、台灣鐵路管理局副局長馮輝昇、參山國家風景區管理處秘書林宜錚、彰化縣政府城市暨觀光發展處處長田飛鵬、台中市政府觀光旅遊局專門委員葉慶隆、中彰區域觀光聯盟總召柴俊林、副總召吳世長等人共同為市集活動揭幕。

主辦單位國際觀光發展協會理事長柴俊林表示，春天午茶市集特別選在擁有百年歷史的舊站台中驛，同時也是全台唯一「三代同堂」的車站來舉辦，現場由國立台灣交響樂團帶來優雅的弦樂四重奏、銅管五重奏為午茶時光揭開序曲，老少咸宜又新穎獨特的午茶沙龍體驗：缽鑼頌音療、心內畫，也原汁原味來到市集現場與遊客互動，以及專業街頭藝人帶來撫慰人心的療癒演出。

市集也導入文化巡禮遊程，帶領遊客走訪已逐漸風華再現的臺中市舊城區，包括甫獲9項國際大獎肯定，以台中火車站為中心的綠空鐵道軸線，以及媲美日本京都鴨川，有小京都水岸之稱的新盛綠川水岸廊道，使遊客在悠閒享受市集的過程中，同時加深對歷史文化的共鳴，為活動增添了一抹懷舊時光色彩。

張錫聰致詞時表示，《食旅中彰－午茶生活節》活動意義非凡，藉由此活動串起觀光圈產業食宿遊購各業者一起來行銷自己的特色，並以參山處為平台，結合各中央部會與地方政府所投入的資源。

柴俊林說，這次的午茶生活節以觀光圈的概念跨界整合台中、彰化百家業者，推出50場主題午茶沙龍，讓體驗觀光變成一種甜蜜經濟產業鏈的運動；同時以「食當季，遊當地」的理念，導入「幸福雙路」，以鐵路與公路串聯4大食旅旅行軸線，展現產業特色，共同創造食旅中彰、城鄉同框，台中、彰化合作共好，讓遊客感受《食旅中彰》的美好生活。

＃台中市國際觀光發展協會 ＃午茶生活節

＃台中驛鐵道文化園區 ＃旅宿 ＃觀光工廠＃伴手禮 ＃文化園區 ＃休閒農業 ＃社區協會 ＃交通部觀光局 ＃台灣鐵路管理局 ＃參山國家風景區管理處

(中時 )