美國與大陸為期2天的外交與國安高層會談，引發全球關注，雙方圍繞在新疆、台海、香港等議題激烈交鋒。前外交官介文汲分析雙方談話內容和態度後，今(20日)直言，「這次很多事情只是第一次過招，後面還會有很多戲好看，這次是美國外交上失利」。

介文汲20日在節目《中天辣晚報》中分析，這一次會談後，值得觀察的是，美國過去在川普執政時代，對大陸所有能出的招都用了，只差沒有派兵，包含貿易戰、科技戰、人才戰等手段都用盡，就連難聽話也講盡，但大陸有受到嚴重傷害嗎？事實上沒有。

至於，在外交作為上，介文汲直言，大陸底氣非常強，而且某種程度上，陸方受了美國一肚子氣，所以中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會中講的一些話都很重，而談話被公諸於世後，對美國在全球領導跟威信更是一大打擊。

不只如此，介文汲更指出，這次會談，雙方很多事情只是第一次過招，後面還會有很多戲好看，這次美國外交上失利；那台灣如何看待這些問題？介文汲認為台灣要有明確認識，美中在綜合國力對比上，雙方已經越來越接近，過去美國呼風喚雨的時代，在面對大陸強勢崛起之下，美國今後應該有很多做法也會跟著改變。

另外，據《路透社》報導，為期2天的會議最終卻在沒有聯合聲明下結束，談判的艱難更凸顯出美國與大陸的關係即使新政府上台，也已「回不去」而在艱困下開局。

(中時新聞網)