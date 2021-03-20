台北市警察局統計，近年迄今共發生11起行人車禍死亡事故，其中，65歲以上的高齡行人達6件最多，肇事時段以凌晨3時至清晨7時共4件最多，而有9成以上是因為行人違規。

警方表示，行人違規以「闖紅燈」最多、「未行走行人穿越道」次之，為防制行人交通事故，北市南港警分局近日前往轄內各里民活動中心辦理宣導活動，透過事故實際案例，向高齡長者宣導行人安全觀念及交通法規，期降低行人事故發生率。

此外，南港分局將持續於南港路與研究院路、重陽路與向陽路，及市民大道沿線等重要路口，編排防制事故勤務，針對車輛不禮讓行人、行人違規及車輛行駛人行道等重點違規加強執法，以維護路口交通秩序與安全。

南港分局提醒，行人穿越路口時應依規定行走行人穿越道、天橋或地下道；若號誌秒數不足時，應等下一次綠燈再通過；清晨或夜間外出時，應穿著亮色衣物以增加自身能見度；另提醒駕駛人行經路口應謹記安全三大守則「慢、看、停」，「慢—預防性減速」、「看—左有查看有無人車」、「停—停讓行人優先通過」，才能避免交通事故發生，保障自己與他人的生命安全。

(中時 )