美國政府鬆綁對大陸中芯國際成熟製程的採購禁令，美國設備供應商也恢復對中芯國際的供應，而在周五（19日），2名重量級共和黨議員向拜登喊話，要求將中芯國際比照華為，列入去年8月所制定的「外國製造直接產品規則」，確保中芯國際無法獲取關鍵的半導體製造設備。

據《美國之音》報導，美國共和黨眾議員麥考爾（Michael McCaul）和魯比歐（Marco Rubio）週五聯函商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，基於中芯國際協助大陸追求「取代美國在全球的領先地位」方面發揮的作用，禁止可能支持中芯國際生產半導體的貨物轉讓符合美國的國家安全利益。

信中內容指出，要求拜登政府勸說荷蘭政府阻止艾司摩爾出售深紫外線(DUV)光刻機賣給中芯國際，並且還須與盟國達成協議，統一出口限制和許可權，限制類似深紫外線和極端紫外線光刻等技術的販售。

2位議員還在信中要求，將已被列入「實體清單」內的中芯國際，比照華為，納入去年8月所修訂的「外國製造直接產品規則」，以確保中芯國際無法從世界任何地方獲得關鍵半導體製造設備；也就意味著中芯國際不僅無法從美國獲得相關產品和設備，也無法從其他地方使用或融入含有美國技術而生產的產品或設備。

(中時新聞網)