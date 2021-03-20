基隆女疑忘記帶鑰匙 爬窗返家竟墜樓 頭顱破裂亡 20:062021/03/20 中時新聞網 黃瀞儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆女疑忘記帶鑰匙 爬窗返家竟墜樓 頭顱破裂亡 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 昨（19）日晚間發生一起墜樓意外，位於基隆市復興路一處民宅，一名年約30多歲的梁姓女子，疑似忘記鑰匙，因此想從住處的5樓，爬窗回到4樓的住家裡，未料攀爬過程中不小心摔落，直接掉到1樓，梁女頭顱破裂當場身亡，至於詳細身亡原因，仍待警方調查。 叫車一舉動惹毛司機 竟遭反覆輾過 陸男臟器破裂慘死 西濱火燒車2死 女探望上月車禍倖存親姐 回程竟遇死劫 (中時新聞網) #爬窗 #頭顱破裂 #基隆 #忘記帶鑰匙 #墜樓 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄女傳訊5字：你不要後悔 男友返租屋處見遺體崩潰 09:162021/03/14 社會 陸軍八軍團三角畸戀 丈夫4度帶女同袍回家偷吃妻崩潰 15:022021/03/20 社會 結婚離婚二回 新竹6旬夫懷疑前妻外遇 下手殺她後輕生 16:112021/03/14 社會 疑前妻外遇 新竹夫殺妻後自盡獲救 04:102021/03/15 社會新聞 血漬汙浴袍酒店女經理竟盜刷卡索賠 判賠5萬換緩刑 09:302021/03/14 社會 身障女誤上高速公路路肩 警護送返家雙親喜極而泣 09:262021/03/14 社會 忘帶五月天門票 歌迷找警察背書 拿證明單闖關 18:052021/03/20 社會 賴雅妍回歸華劇演「破產的小豬」 王傳一挑戰另類高富帥 16:512021/03/16 娛樂 南下墾丁疑變換車道不當 4大2小連人帶車摔下坡 18:282021/03/15 社會 韓國女編劇驚傳墜樓身亡 與70多歲母親陳屍花圃 20:412021/03/16 娛樂 15家經紀行疑養套殺 香港證監會發出限制通知書 20:432021/03/15 財經 社會熱門新聞 休旅車轉彎撞飛女童 駕駛坐車裡反嗆：車太高沒看到 - 社會 拆板模比賽輸了遭脫衣綑綁性侵 國二少女：願賭服輸 - 社會 人妻業務猛夾電子大廠客戶 鹹濕簡訊：內射真的飛天 - 社會 西濱火燒車釀2死 駕駛80％燒燙傷 痛喊：太嚴重不要救我 - 社會 西濱火燒車2死 女探望上月車禍倖存親姐 回程竟遇死劫 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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