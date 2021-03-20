昨（19）日晚間發生一起墜樓意外，位於基隆市復興路一處民宅，一名年約30多歲的梁姓女子，疑似忘記鑰匙，因此想從住處的5樓，爬窗回到4樓的住家裡，未料攀爬過程中不小心摔落，直接掉到1樓，梁女頭顱破裂當場身亡，至於詳細身亡原因，仍待警方調查。

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(中時新聞網)

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