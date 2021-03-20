美國總統拜登就任後首場美中外交與國安高層會晤，19日於阿拉斯加州安克拉治市(Anchorage)落幕。面對會議中美國與中國大陸官員激烈的唇槍舌戰，《紐約時報》專欄作家張彥刊文呼籲，美國與中國大陸的齟齬已經夠了，藉由重啟富布萊特獎學金、停止對孔子學院的攻訐、允許美方驅逐的大陸記者重返美國訪問等作為，可以挽救雙方日益衰敗的關係。

張彥認為，自從1月正式就職以來，拜登政府幾乎將所有的前朝政策進行革新與重新檢視；不過，對於繼承自川普混亂而又不連貫的對陸政策，拜登似乎沒有改變的意思。

對於這場拜登時期首場美中會談，更是淪為雙方表達其立場的場合，而沒有任何具體的前進。美國務卿布林肯表達對中國大陸部分行動的關切，包含在新疆、香港、台灣，還是對美國的網路攻擊、對美國盟邦的經濟脅迫。中國外交官員楊潔篪則反唇相譏，美國才是網攻的扛壩子，美國內部對民主也不抱信心等等。

張彥分析，這些苛薄的互動只會讓世界上最強大的兩個政權，彼此關係危險地衰退。美國與大陸似乎都深陷困境，即需要舞台表現給國內看好獲得掌聲。儘管雙方國內都會對美中激烈交鋒鼓掌叫好，卻會讓彼此真正該做的事情更為複雜，即以切合實際的期待來和對方交往。

張彥進一步補充，即使中國大陸近期行動的確有可責備之處，美國也應該站在更高的角度採取措施消除緊張。辦法就是扭轉川普時期矯枉過正的措施，如結束學術交流、驅除大陸記者與關閉領事館。

儘管拜登想要讓自己的對陸政策較川普更為細膩；但截至目前為止，他的做法卻大幅度繼承川普政策。如日前以侵害香港政治自由為由，對大陸24名官員發動制裁，但這樣的做法很難改變北京行為；布林肯脫口而出「台灣是國家」，更似乎是仿效川普末期的政策。至於上周的虛擬峰會中，拜登更與日本、印度、澳洲等國領導人共同喊出，採取一致行動抵銷北京在印太區日益擴張。

平心而論，這樣的行為並沒有解決真正的問題，不論是川普時期施加的貿易制裁何去何從，如何制止北京在南海的擴張，如何處理對台軍售，以及華為低廉的技術卻可能為中國情報單位情蒐。

張彥建議，拜登可以重啟富布萊特獎學金計畫。過去十幾年來，這是美國了解大陸的主要途徑。川普將之取消以孤立中國大陸，卻折損美國獲得新一代中國通的機會。

此外，美國應停止汙名化孔子學院為邪惡的宣傳機器，並允許川普驅逐的大陸記者重返美國。當然，這必須建立在北京也同樣再次歡迎美國記者，並允諾不再騷擾他們。張彥強調，相較於大陸仍有大量的學生、記者與外交官在美國境內，川普做法無疑讓美國了解大陸的能力大幅折損。

再者，華府應取消對中共官員前往美國的簽證申請限制。這些官員不過是正常工作的公務員，美方不該貼上邪教追隨者的標籤。最後，美方可邀請大陸重啟休士頓領事館。川普以涉嫌間諜活動為由，關閉該領事館；如今使其重啟，有助於北京重新開放美方駐成都領事館。

張彥總結，這些只是微小的措施，卻可有意義的重建信任，為之後處理棘手的問題，開啟更具建設性的交流道路；這些棘手問題可能是台海戰爭威脅、南海衝突或工業間諜交鋒。

(中時新聞網)