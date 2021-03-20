美國電動車大廠特斯拉﹙Tesla﹚執行長馬斯克掛保證，稱若特斯拉生產的汽車在中國或任何地方從事間諜活動，公司將面臨被關閉的命運。

外傳特斯拉汽車上的攝影鏡頭恐蒐集敏感資料，已遭中國軍方禁止駛入。對此馬斯克（Elon Musk）20日以視訊方式出席中國發展高層論壇時強調，特斯拉絕對不會使用汽車技術進行間諜活動，並稱若特斯拉真的從事間諜活動，將面臨被關閉的命運。

他說：「我們有強烈的動機對任何信息保密，如果特斯拉汽車在中國或其他任何地方從事間諜活動，我們會被迫關閉。」馬斯克係在中國國務院下屬基金會主辦的中國發展高層論壇上做此表態。

他也呼籲美中這兩個全球最大經濟體加強建立互信。

《路透》日前引述消息指，中國解放軍禁止所有特斯拉的汽車進入軍方設施，主要是憂慮安裝在車內的鏡頭可能蒐集敏感資料。

特斯拉去年在中國售出147,445輛，占其全球總銷量的30%。不過今年特斯拉將面臨蔚來、吉利等多個中國本地競爭對手的挑戰。

(中時 )