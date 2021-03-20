苦楝樹型優美，每年3、4月開著淡雅紫白小花，極具觀賞性。（王文吉攝）

台中市議員楊典忠大讚清水鰲峰山苦楝花盛開，推薦民眾登上石埠仰望遠觀，感受置身苦楝花海的氛圍。（王文吉攝）

近年台中火力發電廠持續降載，台中海線空氣品質不至於破表，近日地方卻盛傳鰲峰山「紫爆」，竟還有遊客蜂擁朝聖。市議員楊典忠解釋，鰲峰山紫爆是因「苦楝」花季來了，滿山紫花集中在百年石埠附近，一眼望去數以萬計的紫色小花爆開，造成「美麗的誤會」。

苦楝是台灣原生種喬木，生長快速且具抗風抗旱的特性，為海邊及造林樹種之一。苦楝樹型優美，開著淡雅紫白小花，極具觀賞性，也是台中市區公園主要景觀樹，包括北屯民俗公園、軍功公園、西屯西大墩公園、東區東英公園、南區健康公園都有種植。

楊典忠說，雖然台中海線空氣品質不佳，但是近年來在中火持續降載下，空品也不至於紫爆。最近鄉親不斷笑著跟他說「鰲峰山紫爆了啊」，他原本誤以為是指空氣品質，一問之下才知道是形容「鰲峰山苦楝花盛開了」。

楊典忠表示，清水鰲峰山可以說是全台中市最多苦楝的公園，尤以3、4月最夢幻，從吳厝路到自行車場、親子遊樂區的山坡上幾乎開滿苦楝樹的紫色小花，花香淡雅宜人；推薦民眾登上石埠仰望遠觀，從觀景平台俯視細數，也可以走在步道，感受置身苦楝花海的氛圍。

楊典忠建議市府，可以把苦楝花期與景點規劃成為主題遊程，進行觀光公車宣傳，如同鰲峰山公園苦楝花期搭配鬼洞、牛罵頭文化園區，加強行銷清水觀光旅遊。

(中時 )