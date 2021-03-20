外貿協會所屬台灣經貿網，將於25日與eBay首度發表「自行車與運動用品產業跨境電商報告」；貿協指出，新冠疫情影響下，除防疫相關用品的需求增長外，產業黑馬還包括運動及自行車相關產業，為協助廠商掌握趨勢，邀來eBay就跨境電商大解密。

根據Statista報告指出，2025年全球運動器材市場的總銷售額將達890億美元；此股產業錢潮也反映在臺灣自行車及體育用品產業2020年的出口額，分別成長18％及13％。

且疫情後的歐美市場，興起自行車代步風潮，歐洲與美國皆宣布擴建自行車道計畫。歐洲將建造超過2,300公里的自行車道路，更將配套推出逾10億歐元購買自行車產品的獎勵計畫；美國則規劃橫跨12州，達6,000公里的「大美國自行車道」。受惠於海外國家因應疫情的自行車與運動休閒政策，預期台灣2021年運動用品出口值將較前一年有雙位數的成長。

活動將邀請世界自行車行業協會（WBIA）暨歐洲自行車產業協會（CONEBI）主席ERHARD BECHEL分享自行車產業全球銷售生產數據與市場預測。台灣經貿網表示，國內有高達八成的自行車與運動用品廠商在未來兩年內將增加近三成的預算於跨境電商經營，並預期其跨境電商營收將成長近33％，其中，有九成已發展跨境電商廠商皆選擇上架綜合電商平台，選擇eBay上架的企業就達八成。

(工商 )