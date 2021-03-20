台中市區巷弄內的「虎川千代日式居酒屋」為六十年歷史背景的空屋改造。（虎川千代日式居酒屋提供）

日本味噌廣島牡蠣鍋也是店內的高人氣餐點。（虎川千代日式居酒屋提供）

近年興起舊屋改建風格，富有年代感的擺設與風格，再加上美味的餐點，讓人達到視覺和味覺的雙重饗宴，而台中市區巷弄內的「虎川千代日式居酒屋」就是近期的熱門打卡名店之一，尤其特色餐點「男子漢の大鮭頭」，更是一端上桌就讓人覺得豪氣萬千、征服不少饕客的胃。

這間從六十年歷史背景的空屋改造而成的日式居酒屋，是由老闆兼創辦人吳朝明一手打造的。向老闆問起創業理念，老闆笑笑的表示一開始只是想蓋一間夢想中的餐廳，歷經一番找尋後終於找到這間理想中的空屋，而後來在規劃餐廳時發現這種富有年代感的老建築似乎與居酒屋的風格非常相襯，也因此才有現在的「虎川千代」。

論及餐點，店內的高人氣餐點莫過於取名相當特別的「男子漢の大鮭頭」，其採用的是一整塊新鮮的鮭魚頭，經過細心的烹烤，使其表面呈現微焦，肉仍能保持鮮嫩，咬起來的口感外酥內嫩，鮮甜的魚汁在入口後噴發於內，達成味蕾的極致感受。這項餐點成功吸引了來自台灣各地的不少饕客，更有顧客表示他們就是為此而來，而餐點的品質也沒讓他們失望，下次肯定會再來光顧。

顧客劉先生表示，起初只是因為餐廳有「生日我最大，送你一打SHOT」的活動才與好友前來慶生，沒想到除了活動的酒品給的很大方之外，餐點也是讓人無可挑剔，「這間店已經變成我的愛店了！尤其是松露丼飯好吃又便宜只要60元，超級高的CP值！」。

(中時 )