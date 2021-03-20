福原愛、江宏傑婚變事件持續延燒，福原愛的母親今(20日)下午2點多更突然坐著輪椅現身松山機場，準備搭機返回日本，江宏傑也帶著小孩與家人來為丈母娘送行。稍早更有媒體捕捉到江宏傑一家人離開機場時的一幕，3歲女兒「小小愛」童言童語的模樣超可愛，還意外說出了媽媽福原愛的行蹤。

江宏傑今日帶著女兒、爸爸與姊姊等人，現身機場送丈母娘搭機返日，頭戴鴨舌帽的江宏傑，面對大批媒體追問與福原愛婚變風波，態度依舊低調，一律只回答「謝謝、不好意思」。反倒是福原愛母親在被問到女兒婚變問題時，則是終於忍不住用雙手比出大大的「叉」符號，直白地表明不願多做評論的態度。

而從小小愛在機場與福原愛母親的互動，不難看出她與阿嬤平常感情相當好，不時圍繞在阿嬤旁邊說悄悄話，還被捕捉到緊緊抱著阿嬤的一幕，十分不捨阿嬤離開。

被爸爸抱著的小小愛，揮手跟阿嬤說再見。(盧禕祺攝)

雖然大人們面對福原愛相關問題，保密到家，然而小小愛畢竟年紀還小，在離開機場時，意外洩露媽媽行蹤。據壹電視報導，小小愛在離開機場的路上，突然童言童語地向對媒體說：「有打給福原愛，睡覺前打電話…。」親證福原愛雖然遠在日本，平時仍與小孩保持聯絡。

(中時新聞網)