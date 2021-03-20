大陸國台辦今表示我陸委會若以建設性模糊否定「一中」，只是玩文字遊戲，沒有誠意。對此，陸委會再回應，為維持「和平、穩定、發展」、兩岸共同為良性互動努力，已展現最大善意，國台辦一味負面解讀與批判，對兩岸關係健康發展完全沒有幫助。台灣已為後疫情有序交流、務實對話做出努力，呼籲陸方切勿刻意政治干擾。

陸委會指出，政府堅定捍衛國家主權及民主自由、致力維護台海和平穩定的立場堅定一貫，而這始終是對岸不願尊重的事實及承擔的責任。本會強調維持「和平、穩定、發展」、兩岸共同為良性互動努力，已展現最大善意，國台辦一味負面解讀與批判，對兩岸關係健康發展完全沒有幫助。

陸委會強調，北京當局以矮化台灣、非經我方同意的「一個中國原則」，做為其所謂「九二共識」的必要條件，並不斷以針對性軍事行動威脅台灣接受，絕非智慧處理兩岸政治分歧的有效途徑。交流互動是雙向的，台灣已為後疫情有序交流、務實對話做出努力，呼籲陸方切勿刻意政治干擾，阻礙交流往來及損害民眾權益。

(中時 )