台灣不僅步入高齡化社會，同時少子化問題嚴重，且正式進入生育率低於死亡率的「生不如死」階段。但房子為什麼還是一直蓋？房價又為何居高不下？網友好奇提問，激發不少專業答覆，有網友點出關鍵，「建商蓋房的真正目的，是向銀行貸款用」。

人愈來愈少、房子愈來愈多，蓋給誰住？網友不解在PTT發問，「就算有回流資金好了，但住的人愈來愈少是事實，房市明顯供過於求，房價卻沒有下跌，建商仍拼命獵地、蓋樓，到底為什麼？」

原PO指出，他自己住在新北市，光距離他家步行不到10分鐘的地方，就有5棟高樓正在興建，而且都是10樓以上住宅，「台灣不是沒人要生小孩了嗎？還是台灣的房子本來就不是蓋給人住的？」

網友紛紛留言，「舊換新啊！不然你舊房子要住80年嗎」、「台灣就算少子化還是比以前人口多1000萬」、「以前三代同堂，10幾個人擠一戶，現在大多是小家庭，這樣聽得懂嗎」。

也有專業網友表示，之所以一直蓋房子，最大原因是「拿來貸款用的」。他指出，「建築業牽涉很多上下游，包括水泥、鋼鐵、建材等，有案子一直推，這些行業才能持續生存，不是蓋給人住這麼簡單的算術問題」。

「建商前一手向銀行貸款，等到該還錢了，後一手再蓋新的房子借新還舊，抵押給銀行套現的物件，就是不動產。至於有沒有人買、住，不是考量重點，當然啦！能銷售出去最好」。

(中時新聞網)